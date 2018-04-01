Райола: "МЛС просто стала МЛЗ"

Футбольный агент Мино Райола поделился мнением о дебюте Златана Ибрагимовича за "Лос-Анджелес Гэлакси".

"МЛС просто стала МЛЗ. Всегда горжусь Златаном" - написал Райола в своем твиттере.

Напомним, что Ибрагимович оформил дубль и принес своей команде победу над "Лос-Анджелесом" (4:3).

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