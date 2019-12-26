Райола может использовать переход Холанда в "Манчестер Юнайтед" в интересах Погба
Известный футбольный агент Мино Райола придумал способ, как вынудить "Манчестер Юнайтед" расстаться с полузащитником Полем Погба.
Как известно, "красные дьяволы" не хотят продавать звёздного француза, несмотря на желание самого игрока сменить клуб.
По информации The Mirror, ситуацию попробует разрешить Райола. Агент обещает убедить нападающего "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда перебраться на "Олд Траффорд" в обмен на согласие "МЮ" отпустить Погба.
Напомним, что летом хавбеком "Юнайтед" предметно интересовался "Реал", однако в январе мадридцы не собираются подписывать новых футболистов.
Не пропустите: "Ювентус" рассматривает вариант с возвращением Погба этой зимой. | http://soccernews.ru
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