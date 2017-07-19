Райола может стать агентом Верратти

Новым агентом хавбека ПСЖ Марко Верратти может стать Мино Райола.

Как сообщает источник, 24-летний итальянец недоволен словами своего нынешнего представителя Донато Ди Кампли, который публично дал понять, что Верратти является "заложником" в ПСЖ.

Марко пришлось публично извиниться за эти слова, после чего он задумался о смене агента.

Напомним, что Райола представляет ряд топ-футболистов со всего мира, среди которых Златан Ибрагимович, Марио Балотелли и Джанлуиджи Доннарумма.

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