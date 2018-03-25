Райола: "МЮ" сэкономил сто миллионов на трансфере Погба"

Мино Райола, агент хавбека Поля Погба, рассказал, что "Манчестер Юнайтед" сэкономил на трансфере его клиента.

"Пока телевизионные права продолжают дорожать, футболисты заслуживают большего оклада. Я никогда не перегибаю палку с ценами. Напротив - взгляните на трансфер Погба. "МЮ" заплатил 100 миллионов евро, но должен был, на мой взгляд, все 200.

Погба - дешевый футболист. "Ювентус" мог продать его "Реалу" за 200 миллионов евро, так что "МЮ" сэкономил сотню" - приводит слова Райолы Goal.com.

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