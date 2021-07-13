Райола начал работу по уходу Холанда из "Боруссии"

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Райола начал работу по уходу Холанда из "Боруссии"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, начал работу по уходу игрока из клуба в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, "Боруссия" оценивает форварда в 175 миллионов евро. Главным претендентом на Холанда является лондонский "Челси", но за ситуацией вокруг игрока также наблюдает мадридский "Реал".

В минувшем сезоне 20-летний Холанд провел за "Боруссию" 41 матч во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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