Райола находится в больнице в критическом состоянии

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Райола находится в больнице в критическом состоянии

Известный футбольный агент Мино Райола находится в больнице в критическом состоянии.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, Райола сегодня перенес экстренную операцию в миланской больнице Сан-Раффаэле. Никаких деталей операции пока неизвестно.

Райола является агентом многих футболистов, среди которых Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович и Поль Погба.

Отмечается, что сегодня Райола планировал встречу с представителями "Барселоны".

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