Райола находится в больнице в критическом состоянии
Известный футбольный агент Мино Райола находится в больнице в критическом состоянии.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, Райола сегодня перенес экстренную операцию в миланской больнице Сан-Раффаэле. Никаких деталей операции пока неизвестно.
Райола является агентом многих футболистов, среди которых Эрлинг Холанд, Златан Ибрагимович и Поль Погба.
Отмечается, что сегодня Райола планировал встречу с представителями "Барселоны".
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