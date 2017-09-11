Райола назвал четыре клуба, в которые может перейти Дибала

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Райола назвал четыре клуба, в которые может перейти ДибалаИзвестный нидерландский агент Мино Райола назвал четыре клуба, в которые в будущем может перейти форвард туринского "Ювентуса" Пауло Дибала.

"Придет время, и он покинет "Ювентус". Если он сделает это, он должен перейти в команду с уже сформировавшимся проектом, потому что он - все еще слишком молод, чтобы сразу же стать главной звездой в команде. Он мог бы перейти в "Барселону", мадридский "Реал", "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", но при условии, что они будут оставаться крупными проектами", - цитирует Райолу El Mundo Deportivo.

Напомним, игру против "Барселоны" могут пропустить сразу три игрока "Ювентуса". | soccernews.ru

комментарии
Дима

Типун тебе на язык, держи карман шире, проходимец!!!!!

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