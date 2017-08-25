Райола назвал футболиста, способного заменить Неймара в "Барселоне"

Известный агент Мино Райола предлагает "Барселоне" одного из своих клиентов.

"Инсинье - идеальный вариант, чтобы заменить Неймара. Более того, он единственный, кто может заполнить в "Барселоне" эту пустоту из-за своих футбольных характеристик" - приводит слова Райолы Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Наполи" отказался отпустить Инсинье в "Барселону" за 60 миллионов евро.

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