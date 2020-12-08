Райола назвал идеального партнёра для Роналду в "Ювентусе"

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Райола назвал идеального партнёра для Роналду в "Ювентусе"

Известный футбольный агент Мино Райола выразил мнение, что "Ювентусу" стоило подписать нападающего Златана Ибрагимовича, ныне выступающего за "Милан".

"Ювентус" обязан был подписать Ибрагимовича, он стал бы идеальным партнёром для Криштиану Роналду", - цитирует Райолу Football Italia.

Стоит отметить, что звёздный швед является клиентом голландского агента. В текущем сезоне 39-летний форвард забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Ибрагимович уже выступал за "Ювентус" с 2004 по 2006 год.

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