Райола назвал лучшего итальянского нападающего

Известный футбольный агент Мино Райола назвал лучшего нападающего с итальянским гражданством.

"На мой взгляд, нет лучшего нападающего в Италии, чем Марио Балотелли, он должен играть за сборную. С Вентурой у нас были некоторые проблемы. Я переживаю за итальянский футбол" - цитирует агента Football Italia.

Стоит отметить, что Райола является агентом Балотелли, который сейчас выступает за "Ниццу".

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