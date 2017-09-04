Райола назвал лучшего итальянского нападающего

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Райола назвал лучшего итальянского нападающего

Известный футбольный агент Мино Райола назвал лучшего нападающего с итальянским гражданством.

"На мой взгляд, нет лучшего нападающего в Италии, чем Марио Балотелли, он должен играть за сборную. С Вентурой у нас были некоторые проблемы. Я переживаю за итальянский футбол" - цитирует агента Football Italia.

Стоит отметить, что Райола является агентом Балотелли, который сейчас выступает за "Ниццу".

Не пропустите: Райола собирается подписать агентский контракт с талантом "Барселоны". | http://soccernews.ru

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