Райола назвал топ-клубам требования по зарплате Холанда

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Райола назвал топ-клубам требования по зарплате Холанда

Мино Райола, агент норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщил заинтересованным клубам требования по зарплате для своего подопечного, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, Райола хочет, чтобы в новом клубе Холанд получал зарплату в размере 50 миллионов евро в год. При этом агент требует 40 миллионов евро в качестве единоразовой комиссии для себя.

Напомним, что через год в контракте 21-летнего Холанда с "Боруссией" активируется пункт о фиксированной сумме выкупа за 75 миллионов евро.

Не пропустите: У "Реала" есть договоренность по Холанду. | http://soccernews.ru
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