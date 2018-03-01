Райола назвал трансферную стоимость Балотелли

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Райола назвал трансферную стоимость БалотеллиИзвестный футбольный агент Мино Райола назвал трансферную стоимость форварда французской "Ниццы" Марио Балотелли.

"Марио повзрослел и теперь является одним из десяти лучших нападающих в мире. Я бы даже сказал, что в Италии он - номер один! Его стоимость? Он стоит 100 миллионов евро. Его контракт заканчивается в июне следующего года. Я уже веду переговоры со многими клубами в Англии и Италии. Я уже говорил с "Ювентусом", "Ромой", "Наполи" и "Интером", - цитирует Райолу Le 10 Sport.

Напомним, Райола высказался об интересе европейских топ-клубов к Джастину Клюйверту. | soccernews.ru

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