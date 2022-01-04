Райола назвал условие для перехода Холанда в "Барселону"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Барселона" является главным претендентом на трансфер норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Сuatro.

По сведениям источника, агент форварда Мино Райола пообещал президенту каталонцев Жоану Лапорте, что Холанд перейдет в "Барселону", но лишь в том случае, если клуб найдет средства на трансфер. Договоренность была достигнута благодаря хорошим отношениям между Райолой и Лапортой.

Ранее сообщалось, что отступные в контракте 21-летнего Холанда с "Боруссией" летом 2022 года составят 75 миллионов евро. При этом заинтересованному клубу придется выплатить солидные комиссионные Райола. Кроме того, зарплата норвежца должна составить не менее 30 миллионов евро в год.

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