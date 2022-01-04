Райола назвал условие для перехода Холанда в "Барселону"

Теги боруссия дортмундбарселонаэрлинг холандмино райолажоан лапорта

Райола назвал условие для перехода Холанда в "Барселону"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Барселона" является главным претендентом на трансфер норвежского нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Сuatro.

По сведениям источника, агент форварда Мино Райола пообещал президенту каталонцев Жоану Лапорте, что Холанд перейдет в "Барселону", но лишь в том случае, если клуб найдет средства на трансфер. Договоренность была достигнута благодаря хорошим отношениям между Райолой и Лапортой.

Ранее сообщалось, что отступные в контракте 21-летнего Холанда с "Боруссией" летом 2022 года составят 75 миллионов евро. При этом заинтересованному клубу придется выплатить солидные комиссионные Райола. Кроме того, зарплата норвежца должна составить не менее 30 миллионов евро в год.

Не пропустите: Холанд не хочет играть вместе с Мбаппе. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Суарес отказался перейти в "Ювентус"

Суарес отказался перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов