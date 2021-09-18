Райола не исключил уход де Лигта из "Ювентуса"

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Райола не исключил уход де Лигта из "Ювентуса"

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт может сменить команду следующим летом.

Агент футболиста Мино Райола допустил уход голландца в другой клуб по окончании сезона.

"Де Лигт может покинуть "Юве" в конце сезона. Так работает рынок", - цитирует Райолу Mundo Deportivo.

22-летний Де Лигт выступает за "старую синьору" с 2019 года, сыграл 79 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.

Не пропустите: Райола высказался о возможном переходе Погба в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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