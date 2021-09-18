Райола не исключил уход де Лигта из "Ювентуса"
Фото инстаграм Маттейса де Лигта
Центральный защитник "Ювентуса" Маттейс Де Лигт может сменить команду следующим летом.
Агент футболиста Мино Райола допустил уход голландца в другой клуб по окончании сезона.
"Де Лигт может покинуть "Юве" в конце сезона. Так работает рынок", - цитирует Райолу Mundo Deportivo.
22-летний Де Лигт выступает за "старую синьору" с 2019 года, сыграл 79 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 75 миллионов евро.
Не пропустите: Райола высказался о возможном переходе Погба в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Уфа" переиграла "Химки", несмотря на дубль Глушакова
-
Гасперини рассказал о роли Миранчука в "Аталанте"
-
Глушаков отличился в четвёртом матче подряд
-
Тухель серьёзно помог своей домработнице перед уходом из ПСЖ
-
Майка Ричардс назвал лучшего флангового нападающего мира
-
Тренер "Химок" Черевченко прокомментировал свою болезнь
-
Райола не исключил уход де Лигта из "Ювентуса"
-
Моуринью установил личный тренерский рекорд
-
Тренер "Химок" заболел перед матчем с "Уфой"
-
Экс-форвард "Челси" может стать спортивным директором "Локомотива"
-
Кьяер определился со своим будущим в "Милане"
-
Эдера зовут в Саудовскую Аравию
-
"Интер" следит за тремя футболистами
-
Пеле рассказал о состоянии своего здоровья
-
Кабелла объяснил свои слова об ошибочности трансфера в "Краснодар"
-
Вейналдум жалеет о переходе в ПСЖ
-
Йович получил предложение от итальянского топ-клуба
-
"Реал" презентовал новую третью форму
-
Мбаппе зарабатывает в ПСЖ в 2,5 раза меньше, чем Месси и Неймар
-
Анджорин сравнил фанатов "Локомотива" и "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17