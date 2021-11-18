Райола не жалеет о переходе Доннаруммы в ПСЖ

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Райола не жалеет о переходе Доннаруммы в ПСЖФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Известный итальянский агент Мино Райола поделился мнением о своих некоторых клиентах.

"Я не пожалел о контракте Доннаруммы с ПСЖ. Проблем нет, и ситуация под контролем.

Продление контрактов Романьоли и Ибрагимовича с "Миланом"? Все возможно. Мы в процессе, ведем переговоры", – приводит слова Райолы Фабрицио Романо

Напомним, что Доннарумма прошедшим летом покинул "Милан" на правах свободного агента, подписав после этого соглашение с "Пари Сен-Жермен".

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