Райола недоволен тем, что Балотелли не вызвали в сборную

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Райола недоволен тем, что Балотелли не вызвали в сборнуюАгент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола недоволен решением главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо, который не вызвал 26-летнего футболиста в национальную команду.

"Мы разочарованы, но еще больше разочарованы полученными объяснениями. Если Ди Бьяджо говорит, что статистика не учитывается, тогда двери в сборную для Марио закрыты. Чтобы иметь его в составе нужен человек с сильным характером. Вентура не был таковым, и Ди Бьяджо демонстрирует то же самое. Форвард – единственный игрок, которому нужно только беспокоиться о забитых голах.

Мы уважаем тренера, проблема не в нем, а в системе футбола. У нас есть федерация, которая работает без программы", - отметил он.

Читайте: Ди Бьяджо не исключил возвращения Балотелли в сборную Италии | soccernews.ru

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