Райола: "Ньянг не хочет переходить в "Спартак"

Агент форварда итальянского "Милана" М'Байе Ньянга Мино Райола высказался о ситуации со своим клиентом.

"Как мы разрешим ситуацию? Я не знаю, нам нужно работать, чтобы найти решение, которое принесет пользу всем. "Спартак"? Пока парень не хочет этого перехода, и я думаю, что мы должны уважать его выбор", - цитирует нидерландского агента Football Italia.

Напомним, "Спартак" сделал предложение по защитнику сборной Германии. | soccernews.ru