Райола - о возвращении Ибрагимовича в Серию А: "Никто такого не говорил"

Теги лос-анджелес гэлаксизлатан ибрагимовичмино райола

Райола - о возвращении Ибрагимовича в Серию А: "Никто такого не говорил"

Мино Райола, агент нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, дал понять, что будущее его клиента пока не определено.

Ранее сообщалось, что 38-летний швед уже согласовал своё возвращение в "Милан".

"Конечно, если Златан вернётся, Серия А станет более привлекательным турниром. Но никто не говорил, что Ибрагимович обязательно вернётся в Италию. Я ничего не исключаю, может он захочет завершить карьеру, хоть это и крайне маловероятно. Ибра всё ещё в отличной форме", - приводит слова Райолы La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в конце месяца истечёт контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" и он станет свободным агентом.

Не пропустите: Ибрагимович: "Мечтаю сыграть плохого парня в фильме Тарантино, который разбивает лицо Дуэйну Джонсону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"

"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 15 38
2 Ювентус Ювентус 15 36
3 Лацио Лацио 15 33
4 Кальяри Кальяри 15 29
5 Рома Рома 15 29
6 Аталанта Аталанта 15 28
7 Наполи Наполи 15 21
8 Парма Парма 15 21
9 Торино Торино 15 20
10 Милан Милан 15 20
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 15 18
12 Болонья Болонья 15 16
13 Фиорентина Фиорентина 15 16
14 Сассуоло Сассуоло 14 15
15 Лечче Лечче 15 15
16 Удинезе Удинезе 15 15
17 Сампдория Сампдория 15 12
18 Дженоа Дженоа 15 11
19 Брешия Брешия 14 10
20 СПАЛ СПАЛ 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов