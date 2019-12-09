Райола - о возвращении Ибрагимовича в Серию А: "Никто такого не говорил"
Мино Райола, агент нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, дал понять, что будущее его клиента пока не определено.
Ранее сообщалось, что 38-летний швед уже согласовал своё возвращение в "Милан".
"Конечно, если Златан вернётся, Серия А станет более привлекательным турниром. Но никто не говорил, что Ибрагимович обязательно вернётся в Италию. Я ничего не исключаю, может он захочет завершить карьеру, хоть это и крайне маловероятно. Ибра всё ещё в отличной форме", - приводит слова Райолы La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что в конце месяца истечёт контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" и он станет свободным агентом.
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