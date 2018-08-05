Райола обсудит с представителями "Барселоны" трансфер Погба

"Барселона" может подписать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Goal.com, агент француза Мино Райола в ближайшее время встретится с представителями каталонского клуба.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 112 миллионов евро.

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