Райола обсудит с представителями "Барселоны" трансфер Погба

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Райола обсудит с представителями "Барселоны" трансфер Погба

"Барселона" может подписать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

Как сообщает Goal.com, агент француза Мино Райола в ближайшее время встретится с представителями каталонского клуба.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 112 миллионов евро.

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