Райола объяснил, почему де Лигт не перешёл в "Барселону"

Мино Райола, агент защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта, рассказал, почему прошлым летом не состоялся переход его клиента в "Барселону".

"Барселона" думала, что дело в шляпе. Де Лигт - голландец, как и Френки де Йонг, поэтому если один переходит в каталонский клуб, то и другой тоже. Так они думали. "Барселона" назвала неверные причины того, почему они хотят подписать Маттейса.

Это не просто какой-то игрок. Думаете, что такой влиятельный защитник как Жерар Пике отошёл бы в сторону? Маттейс не думает о деньгах, он просто хочет играть в футбол", - цитирует Райолу Marca.

В итоге де Лигт перешёл из "Аякса" в "Ювентус" за 85,5 миллионов евро. За "старую синьору" он провёл 17 матчей и забил 1 гол.

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