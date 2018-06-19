Райола оценил перспективы перехода Балотелли в "Марсель"

Мино Райола, агент форварда "Ниццы" Марио Балотелли, оценил перспективы перехода своего клиента в "Марсель".

"У меня хорошие отношения с "Марселем". Я очень хорошо знаю спортивного директора и президента. Пока слишком рано о чём-то говорить. Он игрок, который создаёт атмосферу, он всегда отдаёт себя на сто процентов и он очень хорошо впишется в такую команду, как "Марсель" - цитирует Райолу RMC Sport.

Напомним, что вскоре Балотелли получит статус свободного агента и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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