Райола опроверг информацию, что Ибрагимович согласовал с "Миланом" новый контракт

Мино Райола, агент нападающего Златана Ибрагимовича, отреагировал на слухи о том, что швед согласовал с "Миланом" новый контракт.

"Фейковые новости! Ибрагимович не подписывал новый контракт с "Миланом", - написал Райола в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что "Милан" предложил Ибрагимовичу контракт до конца следующего сезона с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой. За это время он провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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