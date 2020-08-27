Райола опроверг информацию, что Ибрагимович согласовал с "Миланом" новый контракт
Мино Райола, агент нападающего Златана Ибрагимовича, отреагировал на слухи о том, что швед согласовал с "Миланом" новый контракт.
"Фейковые новости! Ибрагимович не подписывал новый контракт с "Миланом", - написал Райола в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что "Милан" предложил Ибрагимовичу контракт до конца следующего сезона с зарплатой 6 миллионов евро в год.
Ибрагимович вернулся в "Милан" минувшей зимой. За это время он провел 20 матчей, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
Читайте также: Ибрагимович пропустит предсезонный сбор "Милана". Стороны все еще не согласовали контракт. | http://soccernews.ru
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