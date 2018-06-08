Райола опроверг скорый трансфер Клюйверта в "Рому"

Мино Райола, агент нападающего "Аякса" Джастина Клюйверта, высказался о возможном переходе игрока в "Рому".

"Между "Аяксом" и "Ромой" пока нет никаких договоренностей. Сегодня вопрос точно не решится. Пока никаких окончательных решений не принято" - приводит слова Райолы Football Italia.

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