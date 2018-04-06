Райола отреагировал на слова Гвардиолы

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Райола отреагировал на слова Гвардиолы

Футбольный агент Мино Райола высказался о комментариях наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Я бы никогда не говорил с Гвардиолой о футболистах, я бы обратился напрямую к "Манчестер Сити" - приводит слова Райолы Goal.com.

Напомним, что ранее Гвардиола заявлял, что Райола предлагал ему приобрести Мхитаряна и Погба. | http://soccernews.ru

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