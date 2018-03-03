Райола отрицает наличие конфликта между Погба и Моуринью

Мино Райола, являющийся агентом хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, дал комментарии по поводу конфликта его клиента с Жозе Моуринью.

"Я никого и никуда с собой не беру. Я не такси и не самолёт. Конечно, если дела пойдут не очень хорошо, я сделаю свою работу, найдя другое решение для клуба и футболиста.

У Погба нет никакого конфликта с Моуринью. Поль хочет побеждать вместе с "Манчестер Юнайтед" - приводит слова Райолы Goal.com.

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