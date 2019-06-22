Райола озвучил "Ювентусу" требования де Лигта по зарплате

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Райола озвучил "Ювентусу" требования де Лигта по зарплате

"Ювентус" ведёт переговоры о трансфере капитана "Аякса" Маттейса де Лигта.

"Старая синьора" стала фаворитом в гонке за 19-летним голландцем, которым также интересуются ПСЖ и "Барселона".

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, теперь туринский клуб активно обсуждает условия личного контракта с агентом футболиста Мино Райолой.

Представитель де Лигта сообщил "Ювентусу", что зарплата его клиента должна составить не менее 12 миллионов евро в год плюс бонусы.

Кроме того, Райола заявил, что сумма отступных в соглашении центрбека не может быть ниже 150 миллионов евро.

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