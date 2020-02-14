Райола: "Погба не может бросить "Манчестер Юнайтед" в сложной ситуации"

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, порассуждал о будущем своего клиента.

Интерес к звёздному французу проявляет "Ювентус". Ранее на него также претендовал мадридский "Реал".

"Италия - это практически родной дом для Погба. Он не против вернуться в "Ювентус", но посмотрим, что будет после Евро. Поль хочет играть на самом высоком уровне, но он не может бросить "МЮ" в сложной ситуации", - цитирует Райолу Goal.com.

26-летний Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, 178 матчей и забил 34 гола.

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