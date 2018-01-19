Райола получит космическую сумму за переход Санчеса в "МЮ"

Агент нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса Мино Райола может серьезно обогатиться на переходе своего клиента в "Манчестер Юнайтед".

Источник сообщает, что на трансфере чилийца агент заработает 12 миллионов фунтов.

Отмечается, что сделка может быть оформлена уже сегодня.

В "МЮ" Санчес будет зарабатывать 18,2 миллиона фунтов в год. Соглашение сторон будет рассчитано на 4,5 года.

Читайте: ПСЖ ведёт переговоры с Райолой по трансферу Доннаруммы | http://soccernews.ru