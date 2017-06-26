Райола: "После Евро U-21 мы с Доннаруммой снова встретимся с "Миланом"

Агент голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола сообщил, что его клиент все еще может остаться в стане "россонери".

Так, в своем твиттере представитель 18-летнего вратаря написал: "Твиты между Джиджи и мной дружелюбны. После Евро U-21 мы вновь встретимся с "Миланом". Сейчас важна сборная".

Напомним, ранее о возможном продлении своего контракта с "Миланом" сообщил и сам Доннарумма. | soccernews.ru