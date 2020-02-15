Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьёт

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Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьёт

Мино Райола, агент форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, заявил, что швед занимается рукоприкладством по отношению к нему.

"Простите, ребята, у меня большие проблемы... Ибрагимович идёт! В прошлый раз он меня ударил. Я до сих пор чувствую боль. Вот, началось. Видите! Я знал, что так будет!" - сказал Райола во время интервью, когда мимо него проходил Ибра, хлопнувший в шутку своего агента.

38-летний нападающий вернулся в "Милан" в начале января и уже забил 3 гола в 7 матчах.

Не пропустите: Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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