Райола пожаловался, что Ибрагимович его бьёт
Мино Райола, агент форварда "Милана" Златана Ибрагимовича, заявил, что швед занимается рукоприкладством по отношению к нему.
"Простите, ребята, у меня большие проблемы... Ибрагимович идёт! В прошлый раз он меня ударил. Я до сих пор чувствую боль. Вот, началось. Видите! Я знал, что так будет!" - сказал Райола во время интервью, когда мимо него проходил Ибра, хлопнувший в шутку своего агента.
“Sorry guys, but I'm in trouble…”— SPORF (@Sporf) February 15, 2020
“…Ibrahimovic is coming!”
Mino Raiola knows you don't mess with @Ibra_Official. pic.twitter.com/y3SN1Qvswt
38-летний нападающий вернулся в "Милан" в начале января и уже забил 3 гола в 7 матчах.
Не пропустите: Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15