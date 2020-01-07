Райола предложил Лингарда итальянским топ-клубам

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Райола предложил Лингарда итальянским топ-клубам

Мино Райола, новый агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард, намерен трудоустроить своего клиент в итальянскую Серию А, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, агент предложил услуги своего клиента "Ювентусу" и "Интеру". Ранее сообщалось, что манкунианцы намерены использовать Лингарда в сделке по трансферу хавбека "Лестера" Джеймса Мэддисона.

В нынешнем сезоне 27-летний Лингард провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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