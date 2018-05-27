Райола предложил "Ливерпулю" услуги нового вратаря

Теги миланджанлуиджи доннаруммамино райолаливерпуль

Райола предложил "Ливерпулю" услуги нового вратаряИзвестный футбольный агент Мино Райола предложил "Ливерпулю" услуги голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, 50-летний голландец намерен воспользоваться проблемами "красных" с вратарской позицией и устроить своего клиента в команду, которая будет участвовать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Трансфер Доннаруммы оценивается в 45-50 миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" вернулся в Англию после поражения в финале Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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