Райола предложил "Ливерпулю" услуги нового вратаря

Известный футбольный агент Мино Райола предложил "Ливерпулю" услуги голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, 50-летний голландец намерен воспользоваться проблемами "красных" с вратарской позицией и устроить своего клиента в команду, которая будет участвовать в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Трансфер Доннаруммы оценивается в 45-50 миллионов евро.

Напомним, "Ливерпуль" вернулся в Англию после поражения в финале Лиги Чемпионов. | soccernews.ru