Райола предложил Погба "Барселоне"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола сообщил "Барселоне" о желании своего клиента сменить клуб.

По данным Mundo Deportivo, Райола в беседе с представителями каталонского клуба заявил, что игрок не против поменять команду.

Погба перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году.

В прошлом сезоне полузащитник провел 33 матча и забил пять голов.

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