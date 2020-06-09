Райола предложил полузащитника "Аякса" трем итальянским клубам
Мино Райола, агент полузащитника "Аякса" Райана Гравенберча, предложил услуги своего клиента трем итальянским клубам, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, агент сделал предложения "Милану", "Роме" и "Лацио". Не исключено, что в летнее трансферное окно футболист переедет в Италию, хотя "Аякс" не спешит его продавать.
18-летний Гравенберч является воспитанником "Аякса". В нынешнем сезоне он провел за амстердамский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Стоимость игрока оценивается в 11 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16