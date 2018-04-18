Райола предложил услуги Погба еще одному европейскому топ-клубу

Теги манчестер юнайтедпсжполь погба

Райола предложил услуги Погба еще одному европейскому топ-клубуИзвестный футбольный агент Мино Райола предложил услуги полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба еще одному европейскому топ-клубу.

Так, по сведениям Daily Mail, представитель 25-летнего хавбека "красных дьяволов" вышел на контакт с ПСЖ, дабы обсудить возможность летнего переезда своего клиента на "Парк де Пренс".

В нынешнем сезоне Погба забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач в 30 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, сам Погба предпочитает остаться на "Олд Траффорд". | soccernews.ru

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