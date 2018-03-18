Райола предложил услуги Погба "Реалу" и "Барселоне"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в Ла Лиге, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что агент 24-летнего хавбека "красных дьяволов" Мино Райола предложил услуги своего клиента мадридскому "Реалу" и каталонской "Барселоне". Однако ответа от "сливочных" и "сине-гранатовых" в адрес голландского агента пока не поступало.

В нынешнем сезоне Погба забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 27 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, наставник "Валенсии" поставил Кондогбию выше Погба. | soccernews.ru