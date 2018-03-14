Райола предложил услуги своего звездного клиента "Барселоне"

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Райола предложил услуги своего звездного клиента "Барселоне"Известный футбольный агент Мино Райола предложил услуги полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти, который является его клиентом, каталонской "Барселоне".

Так, по сведениям L'Equipe, этой зимой представитель 25-летнего хавбека парижан вышел на контакт с "сие-гранатовыми", чтобы обсудить возможный трансфер итальянца на "Камп Ноу". Однако каталонский гранд, который активно интересовался игроком прошлым летом, отказался от его услуг, сделав ставку на Артура из бразильского "Гремио".

Напомним, ПСЖ определился с трансферной стоимостью Верратти. | soccernews.ru

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жирный пошёл нахуй со своим вератти

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