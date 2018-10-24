Райола предложил "Ювентусу" услуги своего клиента

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Football Espana, приобрести 19-летнего игрока "Ювентусу" предложил его агент Мино Райола. Ориентировочная сумма трансфера составляет 45 миллионов евро.

В этом сезоне на счету де Лигта два гола и один ассист в 16 матчах.

Напомним, что на голландца также претендуют "Барселона", ПСЖ и "Реал".

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