Райола предпринимает шаги для ухода Погба из "Манчестер Юнайтед"

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Райола предпринимает шаги для ухода Погба из "Манчестер Юнайтед"Агент полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола предпринимает шаги для ухода своего клиента из стана "красных дьяволов".

Как информирует Sports Illustrated, отношения между 24-летним хавбеком и наставником его команды Жозе Моуринью напрочь испортились. Ввиду этого представитель француза уже связался с рядом европейских грандов, предложив им услуги своего клиента.

Напомним, Моуринью объяснил отсутствие Погба в матче с "Севильей". | soccernews.ru

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