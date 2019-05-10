Райола прибыл в Барселону

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Райола прибыл в Барселону

Известный футбольный агент Мино Райола прилетел в Барселону, сообщает французский журналист Флорен Торхут.

Причина его визита в каталонскую столицу неизвестна. Вероятно, одиозный голландец прибыл вести переговоры о переходе капитана "Аякса" Маттейса де Лигта в "Барселону".

Ранее стало известно, что Райола хочет получить 20 процентов комиссионных от трансфера, что может сорвать сделку между клубами.

19-летний де Лигт в текущем сезоне сыграл за "Аякс" 53 матча, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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