Райола прибыл в Париж для завершения трансфера де Лигта в ПСЖ

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Райола прибыл в Париж для завершения трансфера де Лигта в ПСЖ

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, парижане выиграли борьбу за голландского защитника у "Барселоны".

Агент футболиста Мино Райола уже прилетел в столицу Франции, чтобы побыстрее закрыть трансфер.

Ранее стало известно, что в ПСЖ де Лигт сможет зарабатывать 15 миллионов евро в год.

Не пропустите: Де Лигт: "Для меня деньги - не главное. Может, пока не время для "Барселоны". | http://soccernews.ru
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