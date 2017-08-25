Райола призвал Месси покинуть "Барселону"

Теги лионель мессибарселонамино райола

Райола призвал Месси покинуть "Барселону"

Известный футбольный агент Мино Райола призвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси покинуть "Камп Ноу" и попробовать свои силы в другом клубе.

"Такой игрок, как Месси, просто обязан попробовать себя в другом клубе, чтобы доказать свой уровень. "Барселона" же должна найти нового Месси. Говорят, что у этого клуба лучшая академия мира - пусть докажут" - цитирует Райолу Marca.

Напомним, что 30-летний Месси находится в системе "Барселоны" с 2000 года. Однако сейчас возникает много слухов о будущем аргентинца, так как он до сих пор не продлил контракт, истекающий следующим летом. 

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комментарии
Олег

Райола хочет еще денег на трансферах

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123

И в чем он не прав? Кроме как в путалоне он себя нигде не проявил и никак не показал. Хочешь быть лучшим - докажи

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Пьянь

Лучшему игроку в истории не нужно ничего доказывать.

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Клоп

а месси тут при чем? он со сборной ничего не выйграл

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Дибала ездит на месси верхом

все верно, игрок одного клуба, топ уровень ровно до тех пор, пока ему на заклание не перестали приносить все ресурсы и игроков, натуральный паразит, который развалил команду

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ас

и пусть сука педик роналду идет на хуй педик криш сучка на баб похож педик

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Messi

вазелином замазал пукан?, а то тут тебя разорвало не на шутку

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gr27

Дохуя этих советчиков ебливых,иди на хуй тушонка

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iojoij

Пусть идет на хуй жирный уебок

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