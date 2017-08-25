Райола призвал Месси покинуть "Барселону"

Известный футбольный агент Мино Райола призвал форварда "Барселоны" Лионеля Месси покинуть "Камп Ноу" и попробовать свои силы в другом клубе.

"Такой игрок, как Месси, просто обязан попробовать себя в другом клубе, чтобы доказать свой уровень. "Барселона" же должна найти нового Месси. Говорят, что у этого клуба лучшая академия мира - пусть докажут" - цитирует Райолу Marca.

Напомним, что 30-летний Месси находится в системе "Барселоны" с 2000 года. Однако сейчас возникает много слухов о будущем аргентинца, так как он до сих пор не продлил контракт, истекающий следующим летом.

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