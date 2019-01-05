Райола прояснил будущее трансферной цели многих европейских топ-клубов
Мино Райола, агент вингера ПСВ Ирвинга Лосано, прокомментировал будущее своего клиента.
По словам Райолы, клуб не намерен отпускать игрока в зимнее трансферное окно, поэтому потенциальным покупателям придется подождать до лета.
Напомним, что интерес к Лосано проявляли "Барселона", "Милан" и "Челси". ПСВ оценивает игрока в 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Лосано провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 ассистами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|17
|48
|2
|Аякс
|17
|46
|3
|Фейеноорд
|17
|36
|4
|Утрехт
|17
|28
|5
|Витесс
|17
|26
|6
|Хераклес
|17
|26
|7
|АЗ
|17
|25
|8
|ВВВ Венло
|17
|23
|9
|Фортунна Ситтард
|17
|20
|10
|Херенвен
|17
|20
|11
|АДО Ден Хааг
|17
|20
|12
|Виллем II
|17
|19
|13
|Эммен
|17
|17
|14
|Эксельсиор
|17
|16
|15
|Гронинген
|17
|15
|16
|Зволле
|17
|15
|17
|НАК Бреда
|17
|15
|18
|Де Графсхап
|17
|12