Райола прояснил будущее трансферной цели многих европейских топ-клубов

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Райола прояснил будущее трансферной цели многих европейских топ-клубов

Мино Райола, агент вингера ПСВ Ирвинга Лосано, прокомментировал будущее своего клиента.

По словам Райолы, клуб не намерен отпускать игрока в зимнее трансферное окно, поэтому потенциальным покупателям придется подождать до лета.

Напомним, что интерес к Лосано проявляли "Барселона", "Милан" и "Челси". ПСВ оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Лосано провел 27 матчей, в которых отметился 15 голами и 10 ассистами.

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