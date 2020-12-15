Райола прояснил своё заявление касательно будущего Погба в "Манчестер Юнайтед"

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Райола прояснил своё заявление касательно будущего Погба в "Манчестер Юнайтед"

Мино Райола, агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, дал дополнительный комментарий по поводу будущего своего клиента на "Олд Траффорд".

Ранее агент заявил, что француз точно сменит команду, и призвал "красных дьяволов" продать игрока, чтобы не потерять его в итоге бесплатно.

Слова Райолы были восприняты, как анонс ухода француза в январе, однако, как выяснилось, хавбек может остаться в "МЮ" до конца сезона.

"Погба ждёт великое будущее. В Англии люди слишком сильно реагируют, когда речь заходит о Погба. Я просто сказал, что думаю. Я говорил, что Поль может уйти из клуба летом. Проводить крупные сделки зимой сложно", - цитирует Райолу Football Italia.

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