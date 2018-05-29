Райола пытается трудоустроить Балотелли в итальянский топ-клуб

Теги марио балотеллиниццанаполи

Райола пытается трудоустроить Балотелли в итальянский топ-клубФорвард "Ниццы" Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, агент 27-летнего нападающего "орлят" Мино Райола связался с "Наполи", чтобы обсудить возможный переезд своего клиента на "Сан-Паоло".

В завершившемся сезоне Балотелли забил 26 мячей и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за свой клуб. Срок действия его контракта с "Ниццей" истекает летом текущего года.

Напомним, Балотелли рассказал, кому посвятил свой гол за сборную Италии. | soccernews.ru

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