Райола пытается трудоустроить Балотелли в итальянский топ-клуб

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли может вернуться в итальянскую Серию А, информирует goal.com.

Так, по сведениям источника, агент 27-летнего нападающего "орлят" Мино Райола связался с "Наполи", чтобы обсудить возможный переезд своего клиента на "Сан-Паоло".

В завершившемся сезоне Балотелли забил 26 мячей и сделал 2 результативные передачи в 38 матчах за свой клуб. Срок действия его контракта с "Ниццей" истекает летом текущего года.

Напомним, Балотелли рассказал, кому посвятил свой гол за сборную Италии. | soccernews.ru