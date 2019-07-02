Райола пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по Погба

Теги манчестер юнайтедювентусреал мадридполь погбамино райола

Райола пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по Погба
Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, намерен ускорить переход своего клиента в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, представитель игрока пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по трансферу француза, путем использования информации об интересе к нему со стороны "Ювентуса", который на самом деле меньше, чем о нем сообщают в СМИ.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" оценил 26-летнего Погба в 170 миллионов евро, а "Реал" отказывается платить такую сумму. При этом сам игрок хочет перебраться в королевский клуб.

Не пропустите: Погба хочет попросить Сульшера поспособствовать его уходу из "Манчестер Юнайтед".  | http://soccernews.ru
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