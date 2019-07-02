Райола пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по Погба
Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, намерен ускорить переход своего клиента в мадридский "Реал", сообщает AS.
По сведениям издания, представитель игрока пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по трансферу француза, путем использования информации об интересе к нему со стороны "Ювентуса", который на самом деле меньше, чем о нем сообщают в СМИ.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" оценил 26-летнего Погба в 170 миллионов евро, а "Реал" отказывается платить такую сумму. При этом сам игрок хочет перебраться в королевский клуб.
Не пропустите: Погба хочет попросить Сульшера поспособствовать его уходу из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Тоттенхэм" объявил о переходе Ндомбеле за 60 миллионов евро
-
Спасатели обнаружили тело футболистки, которая пропала на озере Комо
-
Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"
-
"Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по трансферу Зе Луиша
-
Зе Луиш расплакался, узнав об уходе из "Спартака"
Лента новостей
-
Бузову зовут в "Енисей"
-
Полоз покинул расположение "Ростова" и отправился в "Зенит"
-
Сенси стал игроком "Интера"
-
Регилон близок к переходу в "Севилью"
-
"Тоттенхэм" объявил о переходе Ндомбеле за 60 миллионов евро
-
Спасатели обнаружили тело футболистки, которая пропала на озере Комо
-
Райола пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по Погба
-
1
Боатенг попрощался с "Барселоной"
-
1
Мбаппе - лучший молодой игрок мира, в топ-10 два игрока "Реала"
-
Китайский клуб предложил американскому форварду 25 миллионов долларов
-
Руководство "Спартака" прокомментировало продажу Зе Луиша в "Порту"
-
1
Дзюба в шутку пригрозил Гильерме перед Суперкубком России
-
1
Красивой девушке-арбитру предложили работу в эскорте
-
Зе Роберто: "Неймар не доиграет до 30 лет, если не изменится"
-
"Арсенал" объявил о переходе бразильского таланта
-
2
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Дибалу
-
Трансфер Ндомбеле станет рекордным в истории "Тоттенхэма"
-
1
Жиго назвал цель "Спартака" в новом сезоне
-
"Динамо" объявило о переходе воспитанника "Зенита"
-
Два игрока "Зенита" перешли в "Сочи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16