Райола пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по Погба



Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, намерен ускорить переход своего клиента в мадридский "Реал", сообщает AS.

По сведениям издания, представитель игрока пытается заставить "Реал" активизироваться в переговорах по трансферу француза, путем использования информации об интересе к нему со стороны "Ювентуса", который на самом деле меньше, чем о нем сообщают в СМИ.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" оценил 26-летнего Погба в 170 миллионов евро, а "Реал" отказывается платить такую сумму. При этом сам игрок хочет перебраться в королевский клуб.

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