Райола работает над уходом Холанда из дортмундской "Боруссии"

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд может покинуть нынешнюю команду, несмотря на её попадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

По информации журналиста Николо Скиры, агент 20-летнего футболиста Мино Райола уже начал работать над сменой клубной прописки для своего клиента.

Главными претендентами на звёздного норвежца считаются "Реал" и "Челси". Также нападающим интересуется "Манчестер Сити", но приоритет "горожан" - Харри Кейн.

В прошедшем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 41 матч, забил 41 гол и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

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