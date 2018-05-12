Райола раскритиковал "Аякс"

Мино Райола, агент вингера "Аякса" Джастина Клюйверта, подверг критике амстердамский клуб.

"Джастин не продлил контракт, но это не значит, что он хочет уйти. Это "Аякс" хочет заключить с ним новое соглашение, чтобы потом продать его подороже. И кто здесь жадный до денег? Глупое общественное мнение полагает, что я заставляю игрока уйти. Но если Клюйверт не продлевает контракт, это не означает, что он покинет команду" - сказал Райола.

Отметим, что контракт 19-летнего Клюйверта с "Аяксом" истекает летом 2019 года. На перспективного голландца претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Рома".

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