Райола раскритиковал болельщиков за свист в адрес Доннаруммы

Фото: инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы

Мино Райола, агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы, высказался о свисте болельщиков в адрес своего клиента.

"Мне противен свист в адрес Джиджо. Мне интересно, почему "Милан" не вмешался после того, как появился этот постыдный баннер. Хотите об угрозах поговорить? Он кого-то убил? Насколько я знаю, нет. Правда в том, что "Милан" не мог удержать Доннарумму, однако это не имеет значения.

Спросите кого угодно, у папы своего спросите - что бы он посоветовал своему сыну? Перейти в ПСЖ или остаться в "Милане"? То, что произошло на стадионе, печально, странно и постыдно. Грустно, что часть болельщиков критикуют мальчика, который не сделал ничего плохого. Его вина только в том, что он свободно сделал выбор", - приводит слова Райолы Corriere dello Sport.

Напомним, что Доннарумму освистали во время полуфинала Лиги Наций между Италией и Испанией, который проходил в Милане.

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