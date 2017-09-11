Райола раскритиковал тренера сборной Италии Вентуру

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Райола раскритиковал тренера сборной Италии Вентуру

Мино Райола, являющийся агентом вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, недоволен тем, что наставник сборной Италии Джампьеро Вентура оставляет Джанлуиджи Буффона основным голкипером сборной.

"Как агент Доннаруммы я бы, конечно, был бы рад, если бы он стал основным голкипером сборной Италии. Я не могу сказать по-другому, это было бы лицемерием. Что я думаю о Вентуре? Скрывать не буду, мне кажется, он потерял ориентир. У него паника, я больше не понимаю, что он делает. Считаю, что ему не хватает характера, чтобы поставить в стартовой состав молодого Доннарумму, оставив вне игры символа сборной Буффона" - приводит слова Райолы Football Italia.

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