Райола раскритиковал тренера сборной Италии Вентуру
Мино Райола, являющийся агентом вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, недоволен тем, что наставник сборной Италии Джампьеро Вентура оставляет Джанлуиджи Буффона основным голкипером сборной.
"Как агент Доннаруммы я бы, конечно, был бы рад, если бы он стал основным голкипером сборной Италии. Я не могу сказать по-другому, это было бы лицемерием. Что я думаю о Вентуре? Скрывать не буду, мне кажется, он потерял ориентир. У него паника, я больше не понимаю, что он делает. Считаю, что ему не хватает характера, чтобы поставить в стартовой состав молодого Доннарумму, оставив вне игры символа сборной Буффона" - приводит слова Райолы Football Italia.
Читайте также: Райола: "Жду извинений от фанатов "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Остановить полет "орлов": ЦСКА едет в гости к "Бенфике"
-
Дело принципа шестилетней давности: "Манчестер Юнайтед" ждет в гости "Базель"
-
Битва гигантов: "Барселона" жаждет взять реванш у "Ювентуса"
-
Сборная команда, составленная из игроков, которых этим летом не удалось приобрести "Барселоне"
-
Итоги и символическая сборная 4-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Дибала: "Барселона" всегда остается "Барселоной"
-
Бушманов: "Спартак" справится с "Марибором"
-
Лига 1 определилась с тремя финалистами на звание лучшего игрока августа: Неймар в списке
-
Ты - букмекер! Тест на знание фаворитов Лиги Чемпионов 2017/2018
-
Внимание, тест! Готов ли ты к старту Лиги Чемпионов 2017-2018?
-
Президент "Севильи": "Трансфер Неймара - это безумие, французская лига разрушена"
-
Большинство футболистов "Реала" остаются недовольны игрой Бэйла
-
Зе Луиш и Джано не помогут "Спартаку" в матче с "Марибором"
-
Игуаин: "Буффон все еще верит, что он может прогрессировать"
-
Сересо: "До января "Атлетико" не будет предпринимать попыток подписать Косту"
-
Зидан: "В "Реале" существует зависимость от Роналду"
-
Каряка: "ЦСКА нужно сыграть на максимуме своих возможностей"
-
В "Реале" определились с размером нового оклада Асенсио
-
Роналду остался недоволен публикацией видео с его выступлением в суде
-
Зидан: "Я не смог найти замену Морате"
-
Агент Ярмоленко: "Вели переговоры с "Баварией"
-
Кейлор Навас: "Роналду - пример для игроков "Реала"
-
Эмери: "Выиграть Лигу Чемпионов будет очень трудно"
-
Игуаин назвал лучшего футболиста всех времен
-
Игонин: "Можем рассчитывать на выигрыш "Зенитом" Лиги Европы"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|3
|9
|2
|Наполи
|3
|9
|3
|Интер Милан
|3
|9
|4
|Лацио
|3
|7
|5
|Торино
|3
|7
|6
|Сампдория
|2
|6
|7
|Милан
|3
|6
|8
|СПАЛ
|3
|4
|9
|Болонья
|3
|4
|10
|Рома
|2
|3
|11
|Фиорентина
|3
|3
|12
|Удинезе
|3
|3
|13
|Аталанта
|3
|3
|14
|Кьево
|3
|3
|15
|Кальяри
|3
|3
|16
|Дженоа
|3
|1
|17
|Сассуоло
|3
|1
|18
|Кротоне
|3
|1
|19
|Хеллас Верона
|3
|1
|20
|Беневенто
|3
|0